В Тернополе запретили собираться в группы больше двух человек

В Тернополе усилили карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Сообщается, что такое решение было принято городским штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.

"Запрещается пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной громады групп более двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад)", - говорится в сообщении.

Кроме того, запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителей или опекунов.

Также в Тернополе утвердили алгоритм захоронений, ограничив число людей во время мероприятия.

"Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до 10 человек при условии соблюдения карантинных мер (расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты - маски, перчатки)", - отметили в штабе.

Напомним, по состоянию на утро в Украине коронавирусом инфицировались 549 граждан. 78 из них находятся в Тернопольской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Тернополе в реанимационном отделении больницы находится 1,5-летний ребенок, у которого подтвердили диагноз COVID-19.