У Луцьку в студентському гуртожитку спалах сальмонельозу
У Луцьку в студентському гуртожитку Луцького національного технічного університету стався спалах сальмонельозу. П'ятеро студентів госпіталізували.
Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.
Повідомляється, що п'ятеро студентів доставили в лікарню з симптомами гострої кишкової інфекції. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.
Причину захворювання (сальмонела) встановили за результатами бактеріологічного обстеження.
Так, епідеміологічне розслідування показало, що спалах має побутовий характер: хворі вживали привезені з дому м'ясні страви домашнього приготування. За словами студентів, страви зберігалися в холодильнику.
В їдальнях та інших закладах громадського харчування постраждалих не харчувалися
Нагадаємо, раніше в одній зі шкіл Кропивницького відбулося масове отруєння серед учнів молодших класів. Всі постраждалі харчувалися в шкільній їдальні.
Крім того, в березні минулого року у Вінницькій області більше ніж 10 школярів потрапили до лікарні через отруєння парами газу. Через інцидент поліція відкрила кримінальну справу.