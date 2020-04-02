ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тернополі ще більше посилили карантин

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 12:25
У Тернополі ще більше посилили карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті заборонили роботу ринків, а також ввели заборону на пікніки

Тернопільський штаб по боротьбі з поширенням коронавірусу прийняв рішення про посилення карантинних обмежень. Про це повідомили в Тернопільському штабі.

Зокрема, заборонена робота ринків, перукарень та інших закладів. Також введено заборону на проведення пікніків, розведення вогню, а також використання мангалів в місцях відпочинку.

"Контролювати дотримання цих норм будуть мобільні і піші спільні патрулі з участю поліції, ДСНС, муніципальної інспекції", - повідомили в Тернопільському штабі.

Раніше у Тернополі заборонили збиратися в групи більше двох осіб. Крім того, заборонили перебування на вулиці дітей до 14 років без супроводу дорослих. Діти у віці від 14 до 18 років обов'язково повинні повідомити про похід на вулицю батьків або опікунів.

Нагадаємо, станом на 11 ранку 2 квітня в Тернопільській області збільшилася кількість підтверджених випадків коронавіруса. Всього в області виявлено 111 пацієнтів з COVID-19.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу Україна запускає безперервні медичні поставки з Китаю
Новини України ТернопількарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся