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В Тернополе еще больше ужесточили карантин

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 12:25
В Тернополе еще больше ужесточили карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе запретили работу рынков, а также ввели запрет на пикники

Тернопольский штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение об ужесточении карантинных ограничений. Об этом сообщили в Тернопольском штабе.

В частности, запрещена работа рынков, парикмахерских и других заведений. Также введен запрет на проведение пикников, разведение огня, а также использование мангалов в местах отдыха.

"Контролировать соблюдение этих норм будут мобильные и пешие совместные патрули с участием полиции, ГСЧС, муниципальной инспекции", - сообщили в Тернопольском штабе.

Ранее в Тернополе запретили собираться в группы больше двух человек. Кроме того, запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителей или опекунов.

Напомним, по состоянию на 11 утра 2 апреля в Тернопольской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса. Всего в области выявлено 111 пациентов с COVID-19.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

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