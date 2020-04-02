В Тернополе еще больше ужесточили карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе запретили работу рынков, а также ввели запрет на пикники

Тернопольский штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение об ужесточении карантинных ограничений. Об этом сообщили в Тернопольском штабе.

В частности, запрещена работа рынков, парикмахерских и других заведений. Также введен запрет на проведение пикников, разведение огня, а также использование мангалов в местах отдыха.

"Контролировать соблюдение этих норм будут мобильные и пешие совместные патрули с участием полиции, ГСЧС, муниципальной инспекции", - сообщили в Тернопольском штабе.

Ранее в Тернополе запретили собираться в группы больше двух человек. Кроме того, запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителей или опекунов.

Напомним, по состоянию на 11 утра 2 апреля в Тернопольской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса. Всего в области выявлено 111 пациентов с COVID-19.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.