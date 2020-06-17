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У Тернополі посилили карантин

Новини » Коронавірус     17.06.2020 - 18:37
У Тернополі посилили карантин
Фото: вимірювання температури на вході в ринок (РБК-Україна)

У місті заборонили масові заходи та святкування у ресторанах

У Тернополі прийняли рішення про посилення карантинних заходів. Так, у місті заборонили масові заходи, а також святкування в закладах громадського харчування.

Про це йдеться в повідомленні Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

Згідно з рішенням Тернопільського штабу, в місті вводяться відповідні обмеження:

  • заборонені масові заходи (за винятком проведення ЗНО і пов'язані з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури);
  • заборонені в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих заходів (урочисті події, весілля);
  • у закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2 годин з дотриманням протиепідемічних заходів;
  • керівники торгово-розважальних центрів і ринків повинні забезпечити відвідувачам окремий вхід і окремий вихід, проводити обов'язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів;
  • у громадському транспорті можна перевезення пасажирів виключно в масках і в відповідності з кількістю місць для сидіння

Закладу, які не зможуть забезпечити такі вимоги будуть закриті. З 18 червня у місті будуть проводити щоденні перевірки громадського транспорту, ТРЦ і ринків.

Раніше РБК-Україна писало, що 17 червня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 31 липня.

уряд схвалив методику посилення карантину для регіонів.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ТернопількарантинКоронавірус
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