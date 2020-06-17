У Тернополі посилили карантин

У місті заборонили масові заходи та святкування у ресторанах
У Тернополі прийняли рішення про посилення карантинних заходів. Так, у місті заборонили масові заходи, а також святкування в закладах громадського харчування.
Про це йдеться в повідомленні Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.
Згідно з рішенням Тернопільського штабу, в місті вводяться відповідні обмеження:
Закладу, які не зможуть забезпечити такі вимоги будуть закриті. З 18 червня у місті будуть проводити щоденні перевірки громадського транспорту, ТРЦ і ринків.
Раніше РБК-Україна писало, що 17 червня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 31 липня.
уряд схвалив методику посилення карантину для регіонів.
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Автор: Игорь Литвиненко