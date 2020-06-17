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В Тернополе ужесточили карантин

Новости » Коронавирус     17.06.2020 - 18:37
В Тернополе ужесточили карантин
Фото: измерение температуры на входе в рынок (РБК-Украина)

В городе запретили массовые мероприятия и празднования в ресторанах

В Тернополе приняли решение об ужесточении карантинных мер. Так, в городе запретили массовые мероприятия, а также празднования в заведениях общественного питания.

Об этом говорится в сообщении Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно решению Тернопольского штаба, в городе вводятся такие ограничения:

  • запрещены массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры);
  • запрещены в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы);
  • в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мероприятий;
  • руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить посетителям отдельный вход и отдельный выход, проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;
  • в общественном транспорте разрешены перевозки пассажиров исключительно в масках и в соответствии с количеством мест для сидения.

Заведения, которые не смогут обеспечить такие требования будут закрыты. С 18 июня в городе будут проводить ежедневные проверки общественного транспорта, ТРЦ и рынков.

Ранее РБК-Украина писало, что 17 июня Кабинет министров продлил карантин в стране до 31 июля.

Также правительство одобрило методику ужесточения карантина для регионов.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ТернополькарантинКоронавирус
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