В Тернополе ужесточили карантин

Фото: измерение температуры на входе в рынок (РБК-Украина)

В городе запретили массовые мероприятия и празднования в ресторанах

В Тернополе приняли решение об ужесточении карантинных мер. Так, в городе запретили массовые мероприятия, а также празднования в заведениях общественного питания.

Об этом говорится в сообщении Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно решению Тернопольского штаба, в городе вводятся такие ограничения:

запрещены массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры);

запрещены в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы);

в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мероприятий;

руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить посетителям отдельный вход и отдельный выход, проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;

в общественном транспорте разрешены перевозки пассажиров исключительно в масках и в соответствии с количеством мест для сидения.

Заведения, которые не смогут обеспечить такие требования будут закрыты. С 18 июня в городе будут проводить ежедневные проверки общественного транспорта, ТРЦ и рынков.

Ранее РБК-Украина писало, что 17 июня Кабинет министров продлил карантин в стране до 31 июля.

Также правительство одобрило методику ужесточения карантина для регионов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко