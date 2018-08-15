У Києві сталася бійка зі стріляниною

У Києві введено план "перехоплення"

У Києві в ході бійки невідомі застосували вогнепальну зброю. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

За попередньою інформацією, учасники конфлікту застосували зброю. При цьому в даний час повідомлень про поранених не надходило.

О 10:40 в чергову частину надійшло повідомлення про бійку між чоловіками, при цьому учасники стріляли з невідомої зброї. Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв.

За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом Mercedes и двома сріблястими автомобілями BMW і Toyota іноземної реєстрації. У Києві введено план "перехоплення", на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

Нагадаємо, 12 серпня в Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. Повідомлялося, що троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки". Охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.