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У Тернополі підтвердили ще один випадок COVID-19

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 13:44
У Тернополі підтвердили ще один випадок COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в місті 13 інфікованих коронавірусом

У Тернополі підтвердила ще один випадок захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Тернопільському штабі по боротьбі з поширенням коронавіруса.

Повідомляється, що станом на 12:00 13 квітня в Тернополі кількість хворих зросла до 13 осіб.

"COVID-19 підтвердили у 25-річної мешканки Тернополя. За кордоном жінка не була. Вона працює майстром-тату. Жінка госпіталізована в Тернопільську лікарню швидкої медичної допомоги. Всього в Тернополі 13 хворих COVID-19, 9 з них - на амбулаторному лікуванні. 2 пацієнтів у Тернопільській лікарні швидкої медичної допомоги, ще двоє (мама і тримісячна дитина) в Тернопільській міській дитячій лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі розповіли, що в Тернопільській області одужали від коронавіруса 7 пацієнтів: 4 в Монастирському, 2 в Кременецькому та 1 в Тернопільському районах. Всього в області повідомлялося про 273 випадку коронавіруса.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні підтвердили 3102 випадку COVID-19, з них 325 випадків за останню добу. 97 пацієнтів одужали, 93 - померли (10 за останню добу).

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