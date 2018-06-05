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У Тернополі засудили одного з керівників "ЛНР" заочно

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 19:07
Фото: засуджений керівник "ЛНР" (ssu.gov.ua)
Фото: засуджений керівник "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Засуджений займав "посаду" так званого начальника штабу батальйону територіальної оборони народної міліції

За матеріалами Служби безпеки України(СБУ) у Тернополі заочно засуджено одного з керівників терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, правоохоронці встановили, що мешканець Донецької області у квітні 2016 року приєднався до незаконних збройних формувань, де був призначений на "посаду" так званого начальника штабу батальйону територіальної оборони народної міліції.

Повідомляється, що очолюване зловмисником угруповання брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Суд визнав ватажка терористів винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання. Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прес-центр 14 окремої механізованої бригади ЗСУ заявив, що українські військові в Луганській області, які зникли після виступу до передового посту 26 травня, потрапили в полон.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Тернопіль, ЛНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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