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В Тернополе осудили одного из руководителей "ЛНР" заочно

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 19:07
Фото: осужденый руководитель "ЛНВ" (ssu.gov.ua)
Фото: осужденый руководитель "ЛНВ" (ssu.gov.ua)

Осужденный занимал "должность" так называемого начальника штаба батальона территориальной обороны народной милиции

По материалам Службы безопасности Украины(СБУ) в Тернополе заочно осужден один из руководителей террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, правоохранители установили, что житель Донецкой области в апреле 2016 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где был назначен на "должность" так называемого начальника штаба батальона территориальной обороны народной милиции.

Сообщается, что возглавляемая злоумышленником группировка принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Суд признал главаря террористов виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-центр 14 отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что украинские военные в Луганской области, которые исчезли после выступления к передовому посту 26 мая, попали в плен.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Тернополь, ЛНР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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