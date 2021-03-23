ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Миколаївській області депутат ОТГ вистрілив у чоловіка

Новость на русском → Миколаївська область, Вівторок 23 березня 2021 16:57
У Миколаївській області депутат ОТГ вистрілив у чоловіка Фото: пістолет (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Вчора ввечері у Первомайському районі Миколаївської області між депутатом однієї з ОТГ та чотирма місцевими жителями стався конфлікт. У результаті чоловік дістав пістолет травматичної дії та вистрілив у одного з них.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, подія сталась близько 21:20 біля залізничного переїзду, розташованого неподалік селища Бандурка. Тоді у 46-річного депутата однієї з ОТГ виник конфлікт із чотирма місцевими жителями через його зауваження про спиляне дерево. Під час сутички, захищаючись, він дістав травматичний пістолет та вистрілив у ногу 44-річного мешканця району.

За вказаним фактом відділенням дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Пістолет вилучено.

Наразі у справі призначено судово-медичну експертизу. Очікується на висновки фахівців, за результатами яких прийматимуться подальші процесуальні рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в центрі Одеси між двома компаніями молодих людей стався конфлікт, після чого розпочалася стрілянина. В результаті інциденту отримали поранення три людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Стрільба
NEWS
Маски в парку, салони по запису, але з транспортом: нові правила локдауну в Києві
Маски в парку, салони по запису, але з транспортом: нові правила локдауну в Києві
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками