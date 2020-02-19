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У Тернополі в коледжі масово отруїлись учні

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 08:11
У Тернополі в коледжі масово отруїлись учні
Ілюстративне фото (stan.kz)

У постраждалих харчове отруєння

В їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлись 12 учнів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у постраждалих харчове отруєння.

"19 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Збаразької ЦРЛ, з попереднім діагнозом харчове отруєння, госпіталізовано 12 учнів (2003 - 2005 р.н.), які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Славське (Львівська область) в готелі отруїлись 14 людей, з них 4 дитини.

Раніше в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізували 7 іноземних студентів медуніверситету.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в результаті отруєння шаурмою в інфекційну лікарню було госпіталізовано 41 особу, серед яких 10 дітей.

Додамо, група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння.

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