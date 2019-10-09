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У Києві вночі згоріли два автомобілі

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 09:22
У Києві вночі згоріли два автомобілі
Ілюстративне фото (if.dsns.gov.ua)

Розглядається версія підпалу

У ніч на 9 жовтня, в Києві згоріли два автомобіля, причиною пожежі міг стати підпал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Повідомляється, що пожежа сталася на вулиці Закревського. Як видно на відео, автомобілі згоріли на парковці. Вогонь охопив також автомобіль Mercedes, який стояв поруч. Про постраждалих не повідомляється.

"За попередньою інформацією, першим почав палати позашляховик Toyota, за ним зайнявся легковик Peugeot. Вже пізніше, від двох палаючих автомобілів, вогнем охопило і Mercedes, який стояв поруч", - йдеться в повідомленні.

На місце пригоди прибули пожежники, патрульні, криміналісти, лікарі та слідчо-оперативна група. Криміналісти повідомили, що у Toyota є ознаки підпалу, проте що саме стало причиною пожежі, стане відомо після проведення необхідних експертиз та розслідування.

Такі наслідки залишила після себе нічна пожежа на Закревського, 99А. За попередньою інформацією, першим почав палати позашляховик #Toyota, за ним зайнявся легковик #Peugeot. Вже пізніше, від двох палаючих автомобілів, вогнем охопило і #Mercedes, який стояв поруч. На місці працювали рятувальники #ДСНС, патрульні, криміналісти, лікарі та слідчо-оперативна група. Криміналісти повідомили, що у Toyota є ознаки підпалу, однак що саме стало причиною пожежі буде відомо тільки після проведення всіх необхідних експертиз та розслідування.

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 8 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня невідомі намагалися підпалити будинок суддів Чаплинського районного суду та Новокаховського міського суду Херсонської області. У результаті зловмисників затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Рівненської області невідомі підпалили автомобіль депутата облради у дворі його будинку. Чиновник у цей час був удома сам.

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