У Дніпрі вночі горіла лікарня

Фото з місця пожежі (dp.dsns.gov.ua)

Пацієнтів одного з відділень евакуювали

У ніч на 9 жовтня, по проспекту Мануйлівський Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро виникла пожежа у лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місці події рятувальники встановили, що загоряння виникло в коридорі приймального відділення, розташованого на першому поверсі в двоповерховій будівлі гінекологічного відділення лікарні.

"Під час гасіння пожежі особовим складом підрозділів ДСНС, спільно з персоналом медичного закладу, переміщено 19 хворих з відділення гінекології в патологічне відділення лікарні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пожежа була ліквідована о 3:09 ночі. До гасіння були залучені 33 рятувальники та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, 4 жовтня в Дніпрі на одному з місцевих підприємств виникла пожежа. Вогонь знищив продукцію, виробниче та офісне приміщення на площі 2 тис. кв. метрів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві загорівся дах супермаркету поблизу метро "Дорогожичі". Пожежу вдалося ліквідувати без жертв і постраждалих.