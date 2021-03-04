ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Тернополі ще один спалах кишкової інфекції в дитсадку

Новость на русском → Тернопіль, Четвер 04 березня 2021 18:06
У Тернополі ще один спалах кишкової інфекції в дитсадку Фото: дитячий садок (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В одному з дитячих садів Тернополя зафіксували спалах кишкової вірусної інфекції. Спалах відбувся серед вихованців Тернопільського дошкільного навчального закладу №21.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Госпортребслужбы в Тернопільській області.

"Зареєстровано 4 випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців Тернопільського дошкільного навчального закладу №21. Всі хворі діти відвідують молодшу групу. Збудник інфекції - норовірус", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перший дитина захворіла 1 березня. У той же день епідеміологи почали розслідування і приймають комплекс протиепідемічних заходів.

Робота молодшої групи, де було виявлена інфекція, з 2 березня припинено.

Нагадаємо, це вже не перший випадок спалаху гострої кишкової інфекції в дитячих садах Тернопільської області. Так, минулого тижня заразилися відразу 11 дітей в одному з дитсадків Тернополя.

Пізніше ще одна спалах відбувся в Тернопільській області в дитсадку Джурина. Заразилися дев'ять дітей.

Крім того, в кінці січня у Кропивницького відбулося масове отруєння дітей в школі. У результаті учнів молодших класів перевели на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Тернопіль инфекция
NEWS
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"