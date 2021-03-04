У Тернополі ще один спалах кишкової інфекції в дитсадку
В одному з дитячих садів Тернополя зафіксували спалах кишкової вірусної інфекції. Спалах відбувся серед вихованців Тернопільського дошкільного навчального закладу №21.
"Зареєстровано 4 випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців Тернопільського дошкільного навчального закладу №21. Всі хворі діти відвідують молодшу групу. Збудник інфекції - норовірус", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що перший дитина захворіла 1 березня. У той же день епідеміологи почали розслідування і приймають комплекс протиепідемічних заходів.
Робота молодшої групи, де було виявлена інфекція, з 2 березня припинено.
Нагадаємо, це вже не перший випадок спалаху гострої кишкової інфекції в дитячих садах Тернопільської області. Так, минулого тижня заразилися відразу 11 дітей в одному з дитсадків Тернополя.
Пізніше ще одна спалах відбувся в Тернопільській області в дитсадку Джурина. Заразилися дев'ять дітей.
Крім того, в кінці січня у Кропивницького відбулося масове отруєння дітей в школі. У результаті учнів молодших класів перевели на дистанційне навчання.