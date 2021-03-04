В Тернополе еще одна вспышка кишечной инфекции в детсаду

В одном из детских садов Тернополя зафиксировали вспышку кишечной вирусной инфекции. Вспышка произошла среди воспитанников Тернопольского дошкольного учебного заведения №21.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпортребслужбы в Тернопольской области.