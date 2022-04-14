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У Тернополі демонтували аварійний радянський пам'ятний літак

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Тернопіль, Четвер 14 квітня 2022 08:35
У Тернополі демонтували аварійний радянський пам'ятний літак Фото: у Тернополі демонтували радянський пам'ятник (t.me/nadal_online)
Автор: Наталія Юрченко

У Тернополі демонтували радянський пам'ятний літак, який був розташований при вході в парк Національного відродження. На його місці влада хоче побудувати монумент героям України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Надала.

Композицію з літаком встановили у 1972 році як данину пам’яті загиблим у Другій світовій війні льотчикам.

Зазначається, що пам'ятник був в аварійному стані. Місцева влада неодноразово підіймала питання демонтажу монумента.

"У Тернополі демонтовано аварійний літак на масиві "Східний". На цьому місці буде пам’ятник героям України", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, у Мукачеві демонтували погруддя і меморіальну дошку російському поету Олександру Пушкіну.

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