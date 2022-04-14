У Тернополі демонтували аварійний радянський пам'ятний літак
У Тернополі демонтували радянський пам'ятний літак, який був розташований при вході в парк Національного відродження. На його місці влада хоче побудувати монумент героям України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Надала.
Композицію з літаком встановили у 1972 році як данину пам’яті загиблим у Другій світовій війні льотчикам.
Зазначається, що пам'ятник був в аварійному стані. Місцева влада неодноразово підіймала питання демонтажу монумента.
"У Тернополі демонтовано аварійний літак на масиві "Східний". На цьому місці буде пам’ятник героям України", - зазначив міський голова.
Нагадаємо, у Мукачеві демонтували погруддя і меморіальну дошку російському поету Олександру Пушкіну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.