ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Мукачеві демонтували погруддя і меморіальну дошку Пушкіну

Новость на русском →
Закарпатська область, Четвер 07 квітня 2022 13:35
У Мукачеві демонтували погруддя і меморіальну дошку Пушкіну Фото: Погруддя Пушкіна в Мукачеві (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

У закарпатському Мукачеві розпочали демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення, пов'язаних із російсько-імперським минулим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міськради у Facebook.

Виконком міської ради ухвалив рішення провести заходи з дерусифікації міста після розв'язування Росією війни проти України. Управління міського господарства отримало завдання демонтувати монументи та пам'ятні знаки.

"Вчора вже було проведено демонтаж погруддя Пушкіну та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Комунальному підприємству доручено забезпечити їх зберігання. Нагадаємо, що у Мукачеві перша школа відмовляється від присвоєного імені О.С. Пушкіна", – йдеться в повідомленні.

Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міськради наразі працює над відмовою від юридичної особи, яку раніше використовувала школа.

Нагадаємо, що міський голова Бучі заявив про розстріл 90% жертв серед мирних мешканців міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Мукачево Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі