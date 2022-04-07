У Мукачеві демонтували погруддя і меморіальну дошку Пушкіну

У закарпатському Мукачеві розпочали демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення, пов'язаних із російсько-імперським минулим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міськради у Facebook .

Виконком міської ради ухвалив рішення провести заходи з дерусифікації міста після розв'язування Росією війни проти України. Управління міського господарства отримало завдання демонтувати монументи та пам'ятні знаки.

"Вчора вже було проведено демонтаж погруддя Пушкіну та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Комунальному підприємству доручено забезпечити їх зберігання. Нагадаємо, що у Мукачеві перша школа відмовляється від присвоєного імені О.С. Пушкіна", – йдеться в повідомленні.

Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міськради наразі працює над відмовою від юридичної особи, яку раніше використовувала школа.