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Киевские спасатели сняли со льда двух людей (видео)

Киев, Воскресенье 21 января 2024 00:52
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Киевские спасатели сняли со льда двух людей (видео) Фото: спасатели в Киеве сняли со льда двух людей (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Спасатели получили сообщение о двух людях, которые вышли на лед и пропали из виду у Днепровской Набережной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Спасатели прибыли на место события и отправились на поиски. На опасном участке льда находились двое молодых людей.

"Парень и девушка 2001 и 2002 годов рождения зашли на опасный участок льда, и не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Также они не вызывали спасателей по телефону", - рассказали спасатели.

Сотрудники ГСЧС выложили видео спасения молодых людей.

С парнем и девушкой спасатели провели разъяснительную беседу.

Работа спасателей

Ранее мы писали, что в Карпатах больше недели ищут француза, который ушел в горы еще в начале января.

Также сотрудники ГСЧС спасли человека после взрыва из-за газовой горелки.

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