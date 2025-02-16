Под Полтавой снова зафиксировали землетрясение

В Полтавской области в ночь на 16 февраля произошло землетрясение. Это второе землетрясение, зафиксированное в регионе в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Сейсмологи указывают, что землетрясение было магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. скриншот gcsk.gov.ua

Подземный толчок зафиксировали около 00:48 в воскресенье, 16 февраля. Землетрясение произошло в районе села Браилки Полтавского района.

Напомним, что 1 февраля в Полтавской области зафиксировали подземный толчок. Жители Полтавы в соцсетях сообщали, что толчки чувствовали жители верхних этажей.

Позже специалисты Главного центра специального контроля уточнили, что землетрясение произошло между Полтавой и Решетиловкой в 18:21. Магнитуда толчка была 3,67 балла по шкале Рихтера.

Также в Полтавской области 9 ноября 2024 года зафиксировали землетрясение. Оно произошло в районе села Васьки Полтавского района. Толчок был магнитудой 3,0 на глубине 8 км.

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