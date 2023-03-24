Комендантский час в Полтавской области сократят на следующей неделе

Житомирская область сокращает продолжительность комендантского часа. Новые правила будут действовать уже с 27 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Сокращаем продолжительность комендантского часа. С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день", - говорится в сообщении.

Лунин отметил, что рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение.

"По решению Совета обороны области с 27 марта в Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 04:00", - сообщил глава ОВА.