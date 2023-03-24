Комендантский час в Полтавской области сократят на следующей неделе
Житомирская область сокращает продолжительность комендантского часа. Новые правила будут действовать уже с 27 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"Сокращаем продолжительность комендантского часа. С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день", - говорится в сообщении.
Лунин отметил, что рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение.
"По решению Совета обороны области с 27 марта в Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 04:00", - сообщил глава ОВА.
Напомним, что комендантский час в Киеве сократят уже 26 марта. Она продлится с 00:00 до 05:00 утра.
В Сумской области пока не планируют менять время комендантского часа. Поскольку он достаточно либеральный.
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