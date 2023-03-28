В Ивано-Франковской области сокращают комендантский час

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"В течение длительного времени ко мне поступали обращения от жителей области по сокращению продолжительности комендантского часа", - отметила она.

Решение об уменьшении продолжительности комендантского часа было принято во время заседания Совета обороны области. Теперь комендантский час в Ивано-Франковской области будет действовать с 00:00 до 05:00.

Новые правила начнут действовать с завтрашнего дня

"Также отмечу, что в соседних областях установлена такая же продолжительность комендантского часа", - добавила Онищук.

Напомним, в ряде областей Украины с приходом весны сократили комендантский час.

В частности, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 05:00. При этом в столице ввели новые правила продажи алкоголя, работы общественного транспорта и заведений.