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В Ивано-Франковской области сокращают комендантский час

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Ивано-Франковск, Вторник 28 марта 2023 10:55
В Ивано-Франковской области сокращают комендантский час Фото: в Ивано-Франковской области сокращается комендантский час (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Комендантский час в Ивано-Франковской области сокращают. Нововведения начнут действовать с завтрашнего дня, 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"В течение длительного времени ко мне поступали обращения от жителей области по сокращению продолжительности комендантского часа", - отметила она.

Решение об уменьшении продолжительности комендантского часа было принято во время заседания Совета обороны области. Теперь комендантский час в Ивано-Франковской области будет действовать с 00:00 до 05:00.

Новые правила начнут действовать с завтрашнего дня

"Также отмечу, что в соседних областях установлена такая же продолжительность комендантского часа", - добавила Онищук.

Напомним, в ряде областей Украины с приходом весны сократили комендантский час.

В частности, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 05:00. При этом в столице ввели новые правила продажи алкоголя, работы общественного транспорта и заведений.

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Комендантский час Ивано-Франковская область
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