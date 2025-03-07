В Тернопольской области 2 из 7 ракет попали в газовую сеть, - ОВА

"Было попадание двумя ракетами в газотранспортную сеть. Пожар ликвидирован. Но есть опасность падения давления сети во многих населенных пунктах. Поэтому мы сейчас осуществляем мероприятия, чтобы максимально уменьшить негативные последствия от этого поражения", - сказал он.

По словам главы Тернопольской ОГА, всего были направлено семь ракет, пять из них силы ПВО сбили. Также были сбиты два "Шахеда".

"Мы уже предупредили, что может быть падение давления в газовой сети. И сейчас работаем в первую очередь по объектам социальной инфраструктуры. И конечно обращаемся также ко всем жителям: если есть возможность, то максимально ограничить потребление газа, в том числе и к небытовым потребителям", - добавил Негода.

Обновлено в 10:35

Позже председатель Тернопольской ОВА на брифинге уточнил, что атака врага была направлена на "один из очень важных критических объектов" области.

"По информации противовоздушных сил, семь ракет типа "Калибр", пять из которых были сбиты, но было два попадания в этот объект. Произошло возгорание газа, силами ГСЧС ликвидированы последствия. По состоянию на сейчас пожар полностью ликвидирован. Нет жертв и травмированных", - указал он.

Как сказал Негода, произошло падение давления в газотранспортной сети. О возможном ограничении газа предупредили потребителей, глав общин и учебных заведений. Уже проведены соответствующие работы и, по словам начальника ОВА, ситуация стабилизируется.

"Мы будем в течение дня дополнительно информировать жителей Тернопольской области о ситуации с газоснабжением. Надеюсь, мы сможем полностью обеспечить поставки газа. Но это во многом зависит от оперативности и умелости служб, которые занимаются этим вопросом. Спасибо силам ПВО, потому что фактически это впервые у нас в области такой мощный удар, такое количество ракет", - добавил он.

Непогода также отметил, что сейчас специалисты проводят замеры качества воздуха. О результате исследований сообщат позже.