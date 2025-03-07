В Тернопольской области атакован промышленный объект, возможны ограничения газоснабжения

В Тернопольской области, во время массированной атаки России на Украину , есть "прилеты" по критическому промышленному объекту. В регионе возможны ограничения газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Негоды.

"Вследствие ночной вражеской атаки на Тернопольскую область есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Могут быть ограничения с подачей газа", - пишет Негода.

Глава ОГА добавляет, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражескую ракету. В результате обстрела жертв нет.

Сейчас соответствующие службы ликвидируют последствия атаки, а гражданским необходимо находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.