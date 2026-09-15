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"Фантомы" планируют запустить еще в двух областях Украины

17:49 15.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
"Фантомы" планируют запустить еще в двух областях Украины Фото: Патрульные автомобили "Фантом" (facebook.com_patrolpolice.gov.ua)
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Число "Фантомов" на украинских дорогах увеличится. На Львовщине и Днепропетровщине появятся новые спецавтомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Фантомы" на Львовщине и Днепропетровщине

Сеть спецавтомобилей "Фантом" планируют расширить, а их количество - увеличить. После этого патрульная полиция определит регионы, где их работа будет наиболее необходима, говорит Белошицкий.

"Да, действительно, в планах, которые уже были объявлены министром внутренних дел, это расширение сети и увеличение количества транспортных средств "Фантом", - уточнил он.

Белошицкий добавил, что "Фантомы" обязательно планируют привлечь во:

  • Львовской,
  • Днепропетровской областях.

Также рассматривается возможность усиления работы таких автомобилей в Киевской области.

Однако окончательные решения по расширению присутствия "Фантомов" в регионах Украины объявят позже.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам главы МВД Ивана Выговского, "Фантомы" снова вернутся к работе уже в августе 2026 года.

Также стало известно, что 1 сентября на территории Киева и Киевской области работали специальные автомобили "Фантом". По итогам работы систем было оформлено 1799 постановлений.

Кроме того, спецавтомобили полиции "Фантом" в Киеве и Киевской области за первые шесть дней работы зафиксировали более 7 тысяч нарушений скоростного режима.

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