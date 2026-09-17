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На Тернопольщине сразу весь состав врачебной комиссии погорел на взятках

16:44 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
На Тернопольщине сразу весь состав врачебной комиссии погорел на взятках Фото: украинские полицейские (Getty Images)
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На Тернопольщине задержали весь состав врачебной комиссии. Медики массово издавали фиктивные заключения для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тернопольской областной прокуратуры.

По данным следствия, на протяжении 2024-2026 годов медики вносили ложные сведения о состоянии здоровья родственников военнообязанных и их потребности в постоянном постороннем уходе. Полученные документы мужчины в дальнейшем использовали для уклонения от мобилизации.

Организатором схемы оказалась председатель врачебно-консультативной комиссии (ВКК) районной больницы. К незаконной деятельности она привлекла трех членов комиссии и двух посредников, которые подыскивали "клиентов" среди знакомых.

Стоимость оформления одного документа составляла от 6 до 12 тысяч долларов. За три года по этой схеме издали почти 1000 фиктивных выводов ЛКК.

Обыски и подозрения

Во время обысков по местам жительства и работы медиков и посредников правоохранители изъяли медицинскую документацию, мобильные телефоны и другие материалы, которые сейчас исследуют следователи.

Фото: задержание участников коррупционной схемы (Тернопольская облпрокуратура)

Четверым медикам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и служебном подлоге (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Главе ВКК дополнительно инкриминируют содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Одному из посредников сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, а другому объявили подозрение заочно - за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Четверым медикам и одному из посредников суд уже избрал меры пресечения. Следователи продолжают проверку, чтобы установить возможную причастность к преступной схеме других работников больницы и должностных лиц госучреждений.

Напомним, недавно СБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата, организовавшего коррупционную схему для "уклонистов". За 10 тысяч долларов он помогал "клиентам" получать фейковую инвалидность.

Кроме того, в Харькове правоохранители разоблачили схему оформления фейковой инвалидности военнообязанным. За деньги им помогали получить документы, дававшие право на отсрочку от призыва.

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