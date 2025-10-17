В Тернопольской области автомобиль ТЦК подрезали на внедорожнике и "отбили" мобилизованного

Инцидент произошел вблизи села Плебановка Теребовлянской громады Тернопольского района. Служебное авто ТЦК подрезали неизвестные на Mercedes-Benz G-Class, после чего они помогли убежать мужчине, которого должны были доставить в учебный центр.

Во время нападения сотрудник ТЦК получил травму ноги в результате наезда автомобиля злоумышленников.

В рамках проведения специальной полицейской операции правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили маршруты движения нападавших, которые передвигались на двух разных автомобилях.

Полицейские задержали вблизи села Застіноче одного из нападавших - 38-летнего жителя города Бучач. Впоследствии вблизи Черткова задержали другого фигуранта - 48-летнего жителя Бучача.

Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет тюрьмы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.