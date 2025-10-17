RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Тернопольской области автомобиль ТЦК подрезали на внедорожнике и "отбили" мобилизованного

Фото: злоумышленники напали на работников ТЦК и травмировали одного из них (tp.npu.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 17 октября, на Тернопольщине двое мужчин напали на работников территориального центра комплектования (ТЦК). Во время нападения они помогли убежать военнообязанному из служебного авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Инцидент произошел вблизи села Плебановка Теребовлянской громады Тернопольского района. Служебное авто ТЦК подрезали неизвестные на Mercedes-Benz G-Class, после чего они помогли убежать мужчине, которого должны были доставить в учебный центр.

Во время нападения сотрудник ТЦК получил травму ноги в результате наезда автомобиля злоумышленников.

В рамках проведения специальной полицейской операции правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили маршруты движения нападавших, которые передвигались на двух разных автомобилях.

Полицейские задержали вблизи села Застіноче одного из нападавших - 38-летнего жителя города Бучач. Впоследствии вблизи Черткова задержали другого фигуранта - 48-летнего жителя Бучача.

Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет тюрьмы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

 

Напомним, в четверг, 16 октября, в Хмельницкой области между местными жительницами и военнослужащими ТЦК произошла стычка.

Во время нападения на автомобиль водитель начал сдавать назад и несколько женщин упали. Согласно слухам, одна из них сломала руку. При этом военнослужащему ТЦК разбили нос.

Отметим, в августе в Волынской области произошел похожий случай. Тогда толпа людей напала на авто ТЦК в селе Соловичи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернопольская областьТЦКМобилизация в Украине