Чем космические токамаки могут быть лучше реакторов на Земле?

Один из предложенных вариантов - разместить на геостационарной орбите крупные термоядерные реакторы в форме пончика, известные как токамаки.

Другая идея предполагает использование спутников с мощными лазерами, которые будут направлять лучи на специальные мишени для запуска термоядерной реакции.

Физик Янг Бэй из института Spacefaring Research признает, что сейчас эти проекты носят скорее теоретический характер.

В то же время ученый называет несколько преимуществ космических реакторов над земными.

Микрогравитация. Она значительно уменьшает механическую нагрузку на конструкцию токамака.

Отсутствие атмосферного давления. Благодаря этому можно сделать вакуумные камеры значительно меньше и легче.

Охлаждение в открытом космосе. Избыточное тепло от реактора можно отводить с помощью специальных панелей, которые будут излучать его непосредственно в космос при температуре около 726 градусов Цельсия.

В исследовании Бэй предложил предварительный план создания токамака мощностью в 1 гигаватт. Такая установка могла бы снабжать электроэнергией около миллиона домов.

Кроме того, ее можно было использовать для энергообеспечения крупных промышленных объектов, дата-центров на орбите и баз в глубоком космосе.

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Почему космическим миссиям необходимы новые источники энергии?

На сегодняшний день большинство космических аппаратов получают энергию от солнечных батарей. Однако чем дальше Солнца находится миссия, тем ниже ее эффективность.

Чтобы обеспечить стабильное электроснабжение на Луне, США и Китай планируют использовать ядерные реакторы разделения. В то же время такие установки вызывают беспокойство из-за рисков, связанных с радиоактивными материалами.

Бэй считает, что управляемый термоядерный синтез может стать основой для длительного пребывания людей вне Земли. В своей работе он сосредоточился преимущественно на реакторах, содержащих раскаленную плазму с помощью магнитных полей.

Однако ученый рассмотрел и другой вариант - запуск термоядерной реакции с помощью мощных лазеров в открытом космосе.