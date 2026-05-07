Срок увеличили до 10 лет: Португалия изменила правила предоставления гражданства для украинцев

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал изменения в закон о гражданстве, которые ужесточают правила натурализации для иностранцев. В частности, новые требования коснутся и украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Португалии.
Главное:
Главное изменение касается сроков проживания, необходимых для получения португальского гражданства. Для большинства иностранцев минимальный срок легального пребывания увеличили с 5 до 10 лет.
В то же время для граждан стран Сообщества португалоязычных государств (CPLP) и стран Европейского Союза этот срок возрастет до 7 лет.
Для украинцев, которые не входят в эти категории, фактически будет действовать новое требование о 10 годах законного проживания в стране перед подачей документов на гражданство.
Еще одно важное изменение - теперь отсчет необходимого срока проживания будет начинаться не с момента подачи документов, а с даты получения вида на жительство.
Закон также ужесточает требования по проверке юридической истории иностранцев во время проживания в стране.
Кроме того, Португалия меняет правила автоматического приобретения гражданства детьми иностранцев, рожденными на территории страны.
Ранее ребенок мог получить португальское гражданство, если один из родителей легально проживал в стране не менее года. Теперь этот срок увеличили до 5 лет.
Антониу Жозе Сегуру, подписывая закон, подчеркнул, что более строгие критерии для получения гражданства не должны повлиять на гуманитарную защиту мигрантов и интеграцию детей, рожденных в Португалии.
Также президент отдельно обратил внимание на то, что законодательные изменения не должны негативно сказаться на делах, которые уже находятся на рассмотрении.
Кроме этого, он заявил о важности того, чтобы задержки со стороны государственных органов не влияли на отсчет сроков, необходимых для получения гражданства.
Португальский парламент поддержал изменения в закон о гражданстве еще в начале апреля 2026 года.
Перед этим Конституционный суд Португалии признал неконституционными отдельные положения предыдущей версии документа, после чего закон доработали и повторно приняли.
В президентской администрации отметили, что закон о гражданстве имеет стратегическое значение, поэтому его изменения не должны зависеть от "идеологических настроений момента", ведь частые пересмотры правил могут подорвать доверие к государственным институтам.
