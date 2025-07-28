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Территорию Белого дома прочесывали саперы

Понедельник 28 июля 2025 03:30
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Территорию Белого дома прочесывали саперы Фото: на территорию резиденции Трампа проникли (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Саперы прибыли на территорию Белого дома после того, как поступило сообщение об обнаружении "подозрительного пакета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror.

Сотрудники полиции оцепили территорию, движение пешеходов и транспортных средств было ограничено.

В Секретной службе США подтвердили информацию о том, что "подозрительный пакет" находился за пределами периметра безопасности около здания Казначейства США.

После исследования территория была очищена, а дороги вновь открыты. В полиции Вашингтона пока что не прокомментировали инцидент. Неизвестно, представлял ли пакет угрозу.

"Примерно в 14:30, 27 июля, сотрудники Военного подразделения Секретной службы США задержали человека, который перелез через ограждение на юго-восточной стороне здания Казначейства США", - сообщил представитель Секретной службы США.

Уточняется, что во время инцидента подозреваемый уронил сумку на тротуар рядом с ограждением. В целях предосторожности на место происшествия были вызваны саперы, которые впоследствии обезвредили предмет.

Пострадавший нарушитель был доставлен в местную больницу для медицинского обследования. Как отметили в Секретной службе, мужчине будут предъявлены обвинения, в том числе, в незаконном проникновении.

Проникновения на территорию Белого дома

Было несколько случаев незаконного проникновения на территорию Белого дома. В 2006 году невооруженный мужчина перебрался через ограждение. Пока полиция и охранники пытались его поймать, мужчина бегал и что-то бессвязно кричал.

В 2017 году была задержана женщина, которая тоже проникла на территорию. Правонарушительница была задержана, ей предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Белого дома.

Недавно, в июне 23-летний мужчина пытался незаконно попасть на территорию резиденции, чтобы "поговорить с президентом о Евангелии" и "жениться на его внучке".

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