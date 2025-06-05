ua en ru
Чт, 05 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жених для внучки Трампа? В резиденцию президента США проник мужчина со странной целью

США, Четверг 05 июня 2025 03:35
UA EN RU
Жених для внучки Трампа? В резиденцию президента США проник мужчина со странной целью Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В штате Флорида 23-летний мужчина пытался незаконно попасть на территорию резиденции Дональда Трампа. Его целью было "поговорить с президентом о Евангелии" и "жениться на его внучке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NBC, журналистам которого попал в распоряжение отчет полицейских.

Так, 18-летняя Кай Трамп, дочь Дональда Трампа-младшего стала объектом желания 23-летнего Энтони Рейеса из Техаса. Именно ради нее, по словам задержанного, он залез в имение президента США.

Религиозная "миссия" и свадебные планы

23-летнего Энтони Рейеса задержали на территории резиденции Трампа "Мар-а-Лаго" после того, как он перелез через забор и активировал сигнализацию.

Как выяснила Секретная служба, молодой человек имел довольно экзотическую мотивацию - по его словам, он хотел обсудить с Трампом Евангелие и жениться на его внучке.

Речь идет о 18-летней Кай Трамп, дочери Дональда Трампа-младшего. Самого экс-президента во время инцидента в поместье не было, но охрана быстро передала информацию о нарушителе.

Повторная попытка и судебные последствия

Как сообщают американские СМИ, это уже не первая попытка Рейеса незаконно проникнуть в имение Трампа - ранее его задерживали за похожий инцидент в новогоднюю ночь.

На этот раз суд оставил мужчину под стражей с возможностью внесения залога в $50 тысяч и строгим запретом на любой контакт с семьей Трампа.

Кроме того, Рейесу назначили психиатрическую экспертизу.

Безопасность на первом плане

Инцидент в Мар-а-Лаго указал на уязвимость даже самых известных политиков.

Действительно, случаи сталкинга и навязчивого поведения остаются реальным вызовом для служб безопасности Президента, особенно когда "миссия" нарушителя сочетает религиозные мотивы, фанатизм и личную одержимость.

Напомним, в Пентагоне разоблачили работника, который планировал "слить" секретную информацию за границу.

Кроме того, в Белом доме готовятся к радикальной реформе Совета национальной безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам