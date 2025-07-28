Територію Білого дому прочісували сапери

Сапери прибули на територію Білого дому після того, як надійшло повідомлення про виявлення "підозрілого пакета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror .

Співробітники поліції оточили територію, рух пішоходів і транспортних засобів було обмежено.

У Секретній службі США підтвердили інформацію про те, що "підозрілий пакет" перебував за межами периметра безпеки біля будівлі Казначейства США.

Після дослідження територію було очищено, а дороги знову відкрито. У поліції Вашингтона поки що не прокоментували інцидент. Невідомо, чи становив пакет загрозу.

"Приблизно о 14:30, 27 липня, співробітники Військового підрозділу Секретної служби США затримали людину, яка перелізла через огорожу на південно-східній стороні будівлі Казначейства США", - повідомив представник Секретної служби США.

Уточнюється, що під час інциденту підозрюваний упустив сумку на тротуар поруч з огорожею. З метою обережності на місце події було викликано саперів, які згодом знешкодили предмет.

Постраждалого порушника доправили до місцевої лікарні для медичного обстеження. Як зазначили в Секретній службі, чоловікові буде висунуто обвинувачення, зокрема, у незаконному проникненні.