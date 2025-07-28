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Територію Білого дому прочісували сапери

Понеділок 28 липня 2025 03:30
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Територію Білого дому прочісували сапери Фото: на територію резиденції Трампа проникли (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Сапери прибули на територію Білого дому після того, як надійшло повідомлення про виявлення "підозрілого пакета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.

Співробітники поліції оточили територію, рух пішоходів і транспортних засобів було обмежено.

У Секретній службі США підтвердили інформацію про те, що "підозрілий пакет" перебував за межами периметра безпеки біля будівлі Казначейства США.

Після дослідження територію було очищено, а дороги знову відкрито. У поліції Вашингтона поки що не прокоментували інцидент. Невідомо, чи становив пакет загрозу.

"Приблизно о 14:30, 27 липня, співробітники Військового підрозділу Секретної служби США затримали людину, яка перелізла через огорожу на південно-східній стороні будівлі Казначейства США", - повідомив представник Секретної служби США.

Уточнюється, що під час інциденту підозрюваний упустив сумку на тротуар поруч з огорожею. З метою обережності на місце події було викликано саперів, які згодом знешкодили предмет.

Постраждалого порушника доправили до місцевої лікарні для медичного обстеження. Як зазначили в Секретній службі, чоловікові буде висунуто обвинувачення, зокрема, у незаконному проникненні.

Проникнення на територію Білого дому

Було кілька випадків незаконного проникнення на територію Білого дому. У 2006 році неозброєний чоловік перебрався через огорожу. Поки поліція й охоронці намагалися його спіймати, чоловік бігав і щось незв'язно кричав.

У 2017 році було затримано жінку, яка теж проникла на територію. Правопорушницю затримали, їй висунули звинувачення в незаконному проникненні на територію Білого дому.

Нещодавно, у червні 23-річний чоловік намагався незаконно потрапити на територію резиденції, щоб "поговорити з президентом про Євангеліє" і "одружитися з його онукою".

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