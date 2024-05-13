В Украине на оккупированной территории подорвали авто депутата РФ (видео)

"На оккупированной части Украины подорвали машину астраханского депутата Дениса Харитонова. В момент взрыва он находился в авто, но не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам самого российского депутата, которые цитирует ASTRA, якобы еще в марте он сам "слил" данные о своей машине.

Не первый случай

Отметим,что подобные случаи происходят не впервые. Так,12 апреля в Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот находился внутри.

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось о подрыве "Москвича" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Позже выяснилось, что в авто находились четверо работников российской спецслужбы. Среди них - военный преступник, издевавшийся над местным населением.

А в августе 2022 года в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловка Ивана Сушко, который был ликвидирован.