Территориальные уступки не обсуждал. В МИД опровергли вброс FT о Сибиге

Статья FT

Сегодня издание Financial Times написало, что Сибига в ходе своего визита в Нью-Йорк обсуждал с иностранными коллегами возможность компромисса для завершения войны с Россией.

Журналисты утверждали, что при обсуждении такого вопроса Сибига был "более прагматичен", чем его предшественник Дмитрий Кулеба.

Реакция МИД

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий уже отреагировал на такие слухи, которые распространяют западные журналисты.

"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы", - подчеркнул Тихий.

Он отметил, что позиция министра иностранных дел является непоколебимой - не может быть никаких компромиссов в контексте суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом формула мира является единственным реалистичным путем к справедливому и продолжительному миру. А принцип "ничего про Украину без Украины" должен соблюдаться.

"Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", - добавил Тихий.