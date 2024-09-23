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Украина должна согласиться с временным контролем РФ над определенными территориями, – президент Чехии

Понедельник 23 сентября 2024 22:13
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Украина должна согласиться с временным контролем РФ над определенными территориями, – президент Чехии Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украине необходимо смириться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем России. Даже если это будет временный контроль.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как заявил Павел, украинцам и их поклонникам пора посмотреть правде в глаза. По его мнению, в момент, когда дружественные России страны подрывают европейское единство в отношении войны, Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий.

"Самым вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории окажется под российской оккупацией, временно", - сказал Павел.

Добавив, что это временное может длиться годами.

Помощь Украине от Чехии

В начале этого года Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, однако этот проект нуждается в финансировании. В дальнейшем к инициативе присоединились ряд западных стран.

Также премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что до конца 2024 года Украина получит еще около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.

Кроме того, Министерство обороны Чехии в этом году готовится запустить повторную инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов. В этот раз в инициативе примут участие чешские производители.

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