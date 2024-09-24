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МИД отреагировал на заявление президента Чехии о временной оккупации некоторых территорий Украины

Вторник 24 сентября 2024 18:58
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МИД отреагировал на заявление президента Чехии о временной оккупации некоторых территорий Украины Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Выведение российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что вывод оккупационных войск и другие положения формулы будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но и для всего европейского континента и мира.

"Отмечаем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизни, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не возобновят полноценный мир, а лишь отсрочат войну", - отметили в ведомстве.

МИД призвал к объединению усилий для воплощения формулы мира в интересах всех наций, которые уважают Устав ООН и ценность человеческой жизни.

"Должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважения к международному праву. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", - подчеркнули в министерстве.

Заявление президента Чехии

Напомним, вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине необходимо смириться с тем, что некоторые территории могут остаться под контролем России. Даже если это будет временный контроль.

По его мнению, в момент, когда дружественные России страны подрывают европейское единство в отношении войны, Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий.

"Самым вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории окажется под российской оккупацией, временно", - сказал Павел, добавив, что это "временно" может длиться годами.

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