МИД отреагировал на заявление президента Чехии о временной оккупации некоторых территорий Украины

Выведение российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что вывод оккупационных войск и другие положения формулы будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но и для всего европейского континента и мира.

"Отмечаем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизни, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не возобновят полноценный мир, а лишь отсрочат войну", - отметили в ведомстве.

МИД призвал к объединению усилий для воплощения формулы мира в интересах всех наций, которые уважают Устав ООН и ценность человеческой жизни.

"Должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважения к международному праву. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", - подчеркнули в министерстве.