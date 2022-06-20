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Війська РФ обстріляли Харків: частина міста залишилася без світла

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Харків, Понеділок 20 червня 2022 15:31
Війська РФ обстріляли Харків: частина міста залишилася без світла Фото: війська РФ обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 20 червня, російські військові обстріляли Харків. У місті в цей час не була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

Жителі міста повідомляють, що в різних районах Харкова почалися проблеми з електрикою, при цьому в двох районах світло зникло повністю.

Нагадаємо, в суботу Росія вдарила ракетами по Харкову і потрапила по підприємству в Індустріальному районі.

Також повідомлялося, що обстріл здійснювався ракетами"Іскандер".

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