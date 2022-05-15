Терехов анонсував відновлення роботи метро в Харкові: відомі терміни

Запуск Харківського метрополітену в найближчі тижні підтвердив міський голова Ігор Терехов. Перед відновленням роботи з метро розселять містян, які знайшли там прихисток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти ICTV" .

Терехов заявив про необхідність запустити метро для відновлення звичного функціонування міста. Метрополітен є основним видом транспорту для харків'ян, але в час війни став найбільшим укриттям.

"Буквально з понеділка почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, до гуртожитків, надавати їм усі необхідні умови, продукти, медикаменти, постільні речі, дітки ходитимуть до школи, до них ходитимуть вчителі. З малюками займатимуться вихователі дитячих садків, створимо нормальні, людські умови для життя", – заявив мер Харкова.

За його словами, фахівці вже перевірили станції та тунелі на ушкодження. Під час бомбардувань постраждав метроміст, але його стан визнали задовільним і дозволили проїзд вагонів метро.

"Сьогодні нам дають висновок, що він поки що в нормальному стані, через нього можна пропускати состави метрополітену. Я думаю, тиждень-два, і перші потяги вже почнуть ходити метрополітеном", – резюмував Терехов.