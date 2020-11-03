Теракти у Відні: в Австрії оголошено триденну жалобу

Фото: теракт у Відні (Georg Hochmuth)

Сьогодні, 3 листопада, уряд Австрії оголосив загальнонаціональну жалобу у зв'язку з терактами, які пройшли у Відні. Вона триватиме до четверга включно.

Про це повідомляє інформагентство Austria Presse Agentur.

Як повідомляється, під час жалоби державні прапори Австрії на федеральних установах будуть приспущені. Також зазначається, що сьогодні о 12:00 в країні пройшла загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих.

Нагадаємо, в понеділок увечері у Відні відбулися терористичні атаки відразу в шести локаціях, в тому числі та на центральній площі Грабен. Правоохоронці ліквідували одного з нападників, ще чотирьох затримали.

Також РБК-Україна повідомляло, що кількість жертв теракту у Відні збільшилася до п'яти. В результаті нападу постраждали 17 осіб, деякі з яких серйозно поранені.

Крім того, відповідальність за теракт взяли джихадисти. За їх словами, стрілянина у Відні - це помста Австрії за участь в коаліції з США по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава".