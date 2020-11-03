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Кількість жертв теракту у Відні зросла

Відень, Вівторок 03 листопада 2020 14:25
Кількість жертв теракту у Відні зросла
Фото: теракт у Відні (Georg Hochmuth)
Автор: РБК-Україна

Кількість жертв теракту у Відні, влаштованої в понеділок увечері, збільшилася до п'яти. Також в результаті нападу постраждали 17 осіб, деякі з яких серйозно поранені.

Про це повідомляє австрійське видання Heute.

За його даними, в результаті отриманих поранень помер 21-річний чоловік. Чотири кулі, випущені вбивцею, потрапили молодій людині в груди.

Нагадаємо, 2 листопада у Відні відбулися терористичні атаки відразу в шести локаціях, в тому числі і на центральній площі Грабен. Правоохоронці ліквідували одного з нападників, затримали ще чотирьох.

Крім того, відповідальність за теракт взяли джихадисти. За їх словами, стрілянина у Відні - це помста Австрії за участь в коаліції зі Сполученими Штатами по боротьбі з терористичною організацією "Ісламську державу".

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що напад у Відні не є конфліктом між австрійцями і мігрантами", а боротьба "між цивілізацією і варварством".

Додамо, що по всій Австрії посилили заходи безпеки. Зокрема, були закриті всі школи.

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