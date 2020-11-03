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Джихадисти заявили про причетність до теракту у Відні

Відень, Вівторок 03 листопада 2020 07:10
Джихадисти заявили про причетність до теракту у Відні
Фото: Теракт у Відні (Twitter/ORF)
Автор: Артур Родивилов

Джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні. Теракт у столиці Австрії стався ввечері 2 листопада.

Про це повідомляє американська компанія SITE Intelligence Group, яка стежить за інформаційною активністю бойовиків.

За даними ресурсу, джихадисти заявили, що атаки у Відні стали "платою за участь Австрії" в очолюваній США коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава".

Австрія приєдналася до коаліції з боротьби з ІД у вересні 2014 року. Тоді канцлер Себастьян Курц заявив, що участь Австрії буде носити політичний, а не військовий характер.

Країна, дотримуючись нейтралітету, буде переважно надавати гуманітарну допомогу релігійним меншинам, таким як християни та єзиди в Іраку і Сирії. Як пояснив Курц, боротьба з ІД - це не релігійний конфлікт, а "боротьба з екстремістами, які переважно вбивають мусульман".

Нагадаємо, стрілянина почалася о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) у районі Зайтенштетенгассе в центрі Відня. Вона велася в шести різних локаціях, в тому числі біля синагоги на площі Шведенплатц.

Правоохоронці повідомили, що кілька злочинців озброєні автоматами. Відомо, що загинув поліцейський.

Австрійські журналісти повідомляють, що загинули сім осіб. Але поліція поки підтвердила, що жертвами теракту стали три людини. Кілька, в тому числі поліцейський, отримали поранення. Як мінімум четверо підозрюваних були затримані.

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