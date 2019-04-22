Теракти на Шрі-Ланці: серед загиблих були громадяни США

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що громадяни США були серед загиблих у результаті вибухів на Шрі-Ланці. Про це повідомляє Guardian.

Разом з тим глава Держдепу не уточнив, скільки саме американців стали жертвами терактів на Шрі-Ланці.

"Не дивлячись на те, що багато деталей атак все ще розкриваються, ми можемо підтвердити, що серед убитих було кілька громадян США", - заявив Помпео.

Він підкреслив, що посольство США працює над тим, щоб надати всіляку допомогу постраждалим від нападів американським громадянам і їхнім сім'ям.

"Напади на ні в чому не винних людей, які збираються у місці відправлення культу або насолоджуються святковою трапезою, є образою загальнолюдських цінностей і свобод, які ми шануємо, і ще раз демонструють жорстоку природу радикальних терористів, єдина мета яких полягає у тому, щоб загрожувати миру і безпеці", - заявив глава Держдепу США.

Відзначимо, серед убитих в ході терактів було 36 іноземців. Так, Міністерство закордонних справ Шрі-Ланки повідомило, що серед загиблих були двоє громадян США і Великобританії, троє британців, один голландець, три індійця, один португалець, три датчанина і двоє турків.

При цьому, за словами представника шрі-ланкійської національної лікарні, серед жертв були громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії та Бангладеш.

Нагадаємо, військовослужбовці ВПС Шрі-Ланки виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій у безпосередній близькості від найбільшого на острові міжнародного аеропорту Бандаранаїке.

Як писало РБК-Україна раніше, число жертв серії вибухів досягло 207 осіб, ще 449 отримали поранення.

Так, 21 квітня вранці сталася серія вибухів у католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.