Теракты на Шри-Ланке: среди погибших были граждане США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что граждане США были среди погибших в результате взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщает Guardian.

Вместе с тем глава Госдепа не уточнил, сколько именно американцев стали жертвами терактов на Шри-Ланке.

"Несмотря на то, что многие детали атак все еще раскрываются, мы можем подтвердить, что среди убитых было несколько граждан США", - заявил Помпео.

Он подчеркнул, что посольство США работает над тем, чтобы оказать всевозможную помощь пострадавшим от нападений американским гражданам и их семьям.

"Нападения на ни в чем не повинных людей, собирающихся в месте отправления культа или наслаждающихся праздничной трапезой, являются оскорблением общечеловеческих ценностей и свобод, которыми мы дорожим, и еще раз демонстрируют жестокую природу радикальных террористов, единственная цель которых состоит в том, чтобы угрожать миру и безопасности", - заявил глава Госдепа США.

Отметим, что среди убитых в ходе терактов было 36 иностранцев. Так, Министерство иностранных дел Шри-Ланки сообщило, что среди погибших были двое граждан США и Великобритании, трое британцев, один голландец, три индийца, один португалец, три датчанина и два турка.

При этом, по словам представителя шри-ланкийской национальной больницы, среди жертв были граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш.

Напомним, военнослужащие ВВС Шри-Ланки обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в непосредственной близости от крупнейшего на острове международного аэропорта Бандаранаике.

Как писало РБК-Украина ранее, количеств жертв серии взрывов достигло 207 человек, еще 449 получили ранения.

Так, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.