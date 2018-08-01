Теракти в Афганістані: серед загиблих була співробітниця ООН

ООН закликає притягнути винних до відповідальності

Співробітниця агентства Організації Об'єднаних Націй з питань міграції загинула в ході теракту в Джелалабаді (Афганістан). Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані ООН.

Відзначається, що чоловік 22-річної співробітниці ООН три роки тому загинув у результаті вибуху бомби в Кабулі. У дівчини була шестирічна дитина.

Крім того, в результаті теракту загинув співробітник гуманітарної групи Міжнародного рятувального комітету.

Офіційний представник ООН в Афганістані Тадамічі Ямамото засудив "огидний" напад на цивільних осіб, а ООН закликала притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, в результаті нападу на урядову будівлю в місті Джелалабад кількість жертв зросла до 26 осіб, ще 31 цивільний поранений. Агентство АР повідомляє, що серед загиблих - велика кількість жінок і дітей, а також поліцейські.

Співробітники служби безпеки Афганістану знищили двох терористів. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в Афганістані бойовики штурмували будівлю уряду, в заручниках опинилися десятки людей. Напад почався з того, що до будівлі під'їхав чорний автомобіль, з нього вийшли троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу іншим нападникам.