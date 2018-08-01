Теракты в Афганистане: среди погибших была сотрудница ООН

ООН призывает привлечь виновных к ответственности

Сотрудница агентства Организации Объединенных Наций по вопросам миграции погибла в ходе теракта в Джелалабаде (Афганистан). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные ООН.

Отмечается, что муж 22-летней сотрудницы ООН три года назад погиб в результате взрыва бомбы в Кабуле. У девушки был шестилетний ребенок.

Кроме того, в результате теракта погиб сотрудник гуманитарной группы Международного спасательного комитета.

Официальный представитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото осудил "отвратительное" нападение на гражданских лиц, а ООН призвала привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в результате нападения на правительственное здание в городе Джелалабад количество жертв возросло до 26 человек, еще 31 гражданский ранен. Агентство АР сообщает, что среди погибших - большое количество женщин и детей, а также полицейские.

Сотрудники службы безопасности Афганистана уничтожили двух террористов. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Афганистане боевики штурмовали здание правительства, в заложниках оказались десятки людей. Нападение началось с того, что к зданию подъехал черный автомобиль, из него вышли трое боевиков, один из которых подорвал себя у ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападающим.