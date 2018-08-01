Теракты в Афганистане: число жертв возросло до 26 человек

В результате серии взрывов в Афганистане погибли 26 человек, еще 31 ранены

В результате нападения на правительственное здание в городе Джелалабад в провинции Фарах число жертв увеличилось до 26 человек, еще 31 гражданский ранен. Об этом сообщает АР.

Агентство сообщает, что среди погибших большое количество женщин и детей, а также полицейские.

Двое террористов было уничтожено сотрудниками службы безопасности Афганистана. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты.

Напомним, в Афганистане боевики штурмовали здание правительства, в заложниках десятки людей. Нападение началось с того, что к зданию подъехал черный автомобиль, из него вышли трое боевиков, один из которых подорвал себя у ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападающим.

Ранее сообщалось, что в результате атаки боевиков погибли 15 человек. В результате серии нападений на город некоторые из тел "сожжены до неузнаваемости".