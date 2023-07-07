Теракт росіян в Оленівці: Україна повернула тіла загиблих захисників

Україна повернула тіла захисників, які загинули внаслідок теракту російських окупантів у селищі Оленівка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram .

"Україні вдалося повернути тіла українських захисників (мова про загиблих під час теракту в Оленівці - ред.). Більшість з них ідентифіковані", - написав омбудсмен.

Він додав, що всі загиблі мали офіційний статус військовополонених, і вони були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Трагедія у Оленівці

Нагадаємо, у липні 2022 року росіяни влаштували вибух у колонії Оленівки, де знаходилися українські військовополонені, зокрема захисники "Азовсталі".

За даними росіян, там загинуло понад 50 наших військових.

За інформацією розвідки, окупанти не хотіли обмінювати українських солдатів у Оленівці і вирішили стратити їх, щоб приховати сліди тортур та умови утримання.