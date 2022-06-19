Теракт в Кабулі: ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибух біля сикхського храму

Біля сикхського храму в столиці Афганістану стався теракт. В результаті нападу щонайменше дві людини і семеро отримали поранення. За підрив автомобіля в Кабулі взяли на себе відповідальність бойовики з ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Афілійовані з ІДІЛ Telegram-канали повідомили, що напад було скоєно у відповідь на образи на адресу пророка Мухаммеда. Повідомляється, що терористи мали на увазі висловлювання прес-секретаря індійського уряду, які були засуджені багатьма країнами з мусульманською більшістю.

Представник міністерства внутрішніх справ Афганістану заявив, що нападники начинили машину вибухівкою, але вона вибухнула, не долетівши до мети. У момент нападу в будівлі перебувало близько 30 осіб.