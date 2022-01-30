Таліби вбили десятки чиновників і афганських військових, - доповідь ООН

Організація Об'єднаних Націй опублікувала доповідь про злочини "Талібану" в Афганістані. Судячи з доповіді, таліби вбили десятки колишніх афганських чиновників, військових і людей, які працювали з міжнародним військовим контингентом після виведення військ США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Раді Безпеки ООН розповідає про погіршення умов життя 39-мільйонного населення Афганістану, незважаючи на припинення бойових дій після приходу до влади талібів.

Він рекомендував Раді схвалити реструктуризацію місії ООН з врегулювання ситуації, включаючи створення нового підрозділу зі спостереження за дотриманням прав людини в Афганістані.

"Місія ООН продовжує отримувати достовірні звинувачення у вбивствах, насильницьких зникненнях та інших порушеннях щодо колишніх посадових осіб, співробітників сил безпеки і людей, які працювали на очолюваний США міжнародний військовий контингент, незважаючи на загальну амністію, оголошену талібами", - йдеться в доповіді.

За його даними, понад 100 осіб було вбито. Частина людей вбили таліби або їх прихильниками,

Також у звіті сказано про позасудові страти щонайменше 50 осіб, підозрюваних у приналежності до місцевого відділення бойовиків "Ісламської держави".