Таліби вбили десятки чиновників і афганських військових, - доповідь ООН
Організація Об'єднаних Націй опублікувала доповідь про злочини "Талібану" в Афганістані. Судячи з доповіді, таліби вбили десятки колишніх афганських чиновників, військових і людей, які працювали з міжнародним військовим контингентом після виведення військ США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Раді Безпеки ООН розповідає про погіршення умов життя 39-мільйонного населення Афганістану, незважаючи на припинення бойових дій після приходу до влади талібів.
Він рекомендував Раді схвалити реструктуризацію місії ООН з врегулювання ситуації, включаючи створення нового підрозділу зі спостереження за дотриманням прав людини в Афганістані.
"Місія ООН продовжує отримувати достовірні звинувачення у вбивствах, насильницьких зникненнях та інших порушеннях щодо колишніх посадових осіб, співробітників сил безпеки і людей, які працювали на очолюваний США міжнародний військовий контингент, незважаючи на загальну амністію, оголошену талібами", - йдеться в доповіді.
За його даними, понад 100 осіб було вбито. Частина людей вбили таліби або їх прихильниками,
Також у звіті сказано про позасудові страти щонайменше 50 осіб, підозрюваних у приналежності до місцевого відділення бойовиків "Ісламської держави".
"Правозахисники та працівники ЗМІ продовжують піддаватися нападам, залякуванню, переслідуванням, довільним арештам, жорстокому поводженню і вбивствам", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що Європа і США вимагають від талібів виконання зобов'язань. Країни зробили спільну заяву.