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Теракт в Кабуле: ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв у сикхского храма

Теракт в столице Афганистана совершили представители ИГИЛ (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У сикхского храма в столице Афганистана произошел теракт. В результате нападения по меньшей мере два человека и семеро получили ранения. За подрыв автомобиля в Кабуле взяли на себя ответственность боевики из ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Аффилированные с ИГИЛ Telegram-каналы сообщили, что нападение было совершено в ответ на оскорбления в адрес пророка Мухаммеда. Сообщается, что террористы подразумевали высказывания пресс-секретаря индийского правительства, которые были осуждены многими странами с мусульманским большинством.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана заявил, что нападавшие начинили машину взрывчаткой, но она взорвалась, не долетев до цели. В момент нападения в здании находилось около 30 человек.

Напомним, что в Афганистане талибы убили десятки чиновников и других людей, которые сотрудничали с американскими военными.

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ТерактКабулАфганистанИГИЛ